CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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03.07.2026 04:26:00
CrowdStrike Just Split Its Stock 4-for-1. Does a $193 Price Tag Make It a Buy?
At Wednesday's close, one share of CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) cost $772.74. On Thursday morning, it cost about $193. Nothing about the company changed overnight -- shareholders simply woke up with four times as many shares, each worth a quarter as much. The cybersecurity specialist's first-ever stock split, a 4-for-1 move announced alongside its earnings report in June, took effect with Thursday's trading.A dramatically lower share price has a way of making a stock feel more affordable. And that feeling invites the classic post-split question: Is CrowdStrike a buy at today's price?The honest answer starts with an unsatisfying truth: The split itself tells us nothing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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