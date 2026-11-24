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24.11.2026 06:31:29
CrowdStrike: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CrowdStrike hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,58 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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