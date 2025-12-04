|
04.12.2025 06:31:29
CrowdStrike stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CrowdStrike lud am 02.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,01 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,23 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
