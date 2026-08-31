CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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31.08.2026 15:00:00
CrowdStrike Stock Just Set a Fresh Record High, but Is There Still Time to Buy? The Answer Might Surprise You.
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) stock soared to a new closing high of $227.96 last Thursday, Aug. 27, after the company reported a blockbuster set of quarterly operating results on Wednesday evening. The stock has now returned a whopping 94% in 2026, obliterating the benchmark S&P 500, which is up just 13%. CrowdStrike's Falcon platform is one of the cybersecurity industry's only all-in-one enterprise solutions for protecting cloud networks, employee identities, endpoints, and everything in between. Holistic protection has never been more important, as malicious actors now use artificial intelligence (AI) to rapidly identify vulnerabilities in corporate networks. As a result, CrowdStrike believes its addressable market will more than double to $325 billion between now and 2030.But does that mean investors should buy its stock at an all-time high? Read on for the surprising answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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