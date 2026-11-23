Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
23.11.2026 14:21:37
CrowdStrike Strikes $43.9 Billion Zscaler Deal in Cybersecurity Shake-Up
This article CrowdStrike Strikes $43.9 Billion Zscaler Deal in Cybersecurity Shake-Up originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
12:45
|Multi-Milliarden-Deal: CrowdStrike kauft Rivalen Zscaler - Kurssprung beim Ziel, Kursminus beim Käufer (dpa-AFX)
|
12:02
|CrowdStrike to buy Zscaler in $44bn deal as cyber threats mount (Financial Times)
|
17.11.26
|Erste Schätzungen: Zscaler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.26
|Ausblick: Zscaler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Zscaler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|188,08
|-9,66%
|Zscaler Inc Registered Shs
|207,95
|17,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.