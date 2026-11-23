CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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23.11.2026 14:44:38
CrowdStrike to acquire Zscaler in a US$44 billion deal that would create a cybersecurity giant
The firms are working together in a deal that expands the combined entity’s market by over US$185 billion by 2029Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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