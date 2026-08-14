IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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14.08.2026 22:23:20
CrowdStrike vs. IonQ: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Is the future of technology found in securing the cloud or in the processing power of quantum computing? CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) and IonQ (NYSE:IONQ) represent two distinct paths for growth-oriented investors.CrowdStrike dominates the cloud security landscape with its artificial intelligence-driven platform, while IonQ is a pioneer in the developing world of quantum hardware. They are frequently compared because both rely on advanced computing to maintain a competitive edge in their respective industries. Choosing between them requires balancing a market leader against a high-potential start-up.CrowdStrike provides cloud-native cybersecurity through its Falcon platform to more than 88,000 organizations. Its business model centers on endpoint protection and identity security for enterprise and government clients. As a prominent name among tech stocks, the company aims to replace traditional security software with its comprehensive cloud-based platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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