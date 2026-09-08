CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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08.09.2026 23:32:26
CrowdStrike vs. OKTA: What Revenue Trends Between These Cybersecurity Giants Tell Investors
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) primarily generates revenue through recurring subscription sales of its comprehensive cloud-native cybersecurity software and protection modules.
While expanding its internal research capabilities by establishing a dedicated new cybersecurity laboratory and simultaneously broadening external cloud infrastructure collaborations with major technology partners, it reported an operating margin of -2% for the quarter ended July 31, 2026.
OKTA (NASDAQ:OKTA) primarily generates revenue by selling identity and access management software subscriptions to diverse global enterprise customers.
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