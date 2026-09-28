Okta Aktie

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WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

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29.09.2026 01:37:30

CrowdStrike vs. Okta: Which Cybersecurity Stock Is a Better Buy in 2026?

Cybersecurity remains a top priority for businesses facing sophisticated digital threats in 2026. Choosing between CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) and Okta (NASDAQ:OKTA) requires a close look at growth versus profitability.

CrowdStrike provides an AI-native platform designed to stop data breaches across various cloud environments and endpoints. Okta focuses on identity management, ensuring that only authorized users can access specific applications. Both companies are essential components of modern security stacks, but they offer very different financial profiles for investors.

CrowdStrike utilizes an AI-native cybersecurity platform through its Falcon SaaS offering. The company operates in the broader landscape of tech stocks where speed and automation are the standard. Its commercial model serves global enterprises and government agencies, using a vast channel partner network to distribute its security subscriptions.

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Aktien in diesem Artikel

CrowdStrike 228,10 3,31% CrowdStrike
Okta Inc 177,42 3,67% Okta Inc

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