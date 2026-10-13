CrowdStrike Aktie

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WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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13.10.2026 15:29:59

CrowdStrike vs. Okta: Which Cybersecurity Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) and Okta (NASDAQ:OKTA) in 2026 requires balancing high-octane growth against established profitability. Both companies are central to modern digital defense but serve different security needs.

CrowdStrike focuses on stopping breaches at the endpoint and cloud level, while Okta specializes in identity as the primary security perimeter. They are often compared because both utilize software-as-a-service models to protect large enterprises from sophisticated cyberattacks. This comparison examines their financials, valuations, and risks to help you decide.

CrowdStrike sells its AI-native Falcon platform as a subscription to protect endpoints, cloud workloads, and identities. It serves a global customer base across various industries, including the government and technology sectors. Following an incident in July 2024, the company faced some contract terminations and deferred purchases. To mitigate these impacts, it now provides customer commitment packages that include subscription extensions and discounts. This platform remains a central part of the broader tech stocks landscape.

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Okta Inc 202,35 -0,54% Okta Inc

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