CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
22.09.2026 17:15:56
CrowdStrike vs. Palantir Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As modern enterprises grapple with increasingly complex digital threats and data overload, choosing between CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) has become a pivotal decision for growth-oriented investors.
While both companies utilize artificial intelligence to process massive amounts of information, they serve different primary functions. CrowdStrike focuses on securing the digital perimeter, whereas Palantir helps organizations integrate disparate data sources to make better operational decisions.
CrowdStrike operates primarily through its Falcon platform, which provides cloud-based protection for endpoints, identities, and data. The company serves a diverse client base ranging from small businesses to global enterprises, offering modules for threat intelligence and managed security services. A significant part of its strategy involves deepening existing relationships, such as its recent partnership with Grant Thornton to standardize managed security on the Falcon platform.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|215,65
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.