CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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13.03.2026 16:39:54
CrowdStrike vs. Palo Alto Networks: Which Cybersecurity Stock Will Win 2026?
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) and Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) are two of the world's largest cybersecurity companies. Both stocks have generated massive multibagger gains since their public debuts as the cybersecurity market expanded.But over the past 12 months, CrowdStrike's stock has risen 33%, while Palo Alto's stock has declined 4%. Let's see why the former outperformed the latter, and if it will remain the better cybersecurity stock to buy for the rest of 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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