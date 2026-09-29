UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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29.09.2026 22:34:54
CrowdStrike vs. UiPath: What Revenue Patterns Tell Investors About These High-Growth Tech Companies
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) primarily generates revenue by selling recurring subscriptions for its cloud-based cybersecurity software to global enterprise customers.
It established a laboratory focusing on artificial intelligence safety research in early September 2026, while also expanding an agreement with Schwarz Digits to offer localized sovereign cloud software for European organizations.
UiPath (NYSE:PATH) primarily earns revenue by providing specialized automation software that empowers corporate organizations to execute and streamline complex digital workflows.
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