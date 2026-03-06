CrowdStrike: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CrowdStrike hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,370 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,650 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,71 Prozent auf 4,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at