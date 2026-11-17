Crowdworks hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Crowdworks -49,810 JPY je Aktie verdient.

Crowdworks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,58 JPY gegenüber -16,280 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Crowdworks im vergangenen Geschäftsjahr 21,56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Crowdworks 22,66 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at