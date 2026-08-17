Crowdworks präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crowdworks lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 5,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,78 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at