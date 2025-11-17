Crowdworks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crowdworks äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Crowdworks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 49,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,02 JPY je Aktie gewesen.

Crowdworks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 16,280 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 58,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22,66 Milliarden JPY gegenüber 17,11 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

