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30.04.2026 06:31:29
Crown Advanced Material A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Crown Advanced Material A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Crown Advanced Material A ein Ergebnis je Aktie von -0,120 CNY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,6 Millionen CNY – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crown Advanced Material A 173,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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