Crown Advanced Material A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Crown Advanced Material A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Crown Advanced Material A ein Ergebnis je Aktie von -0,120 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,6 Millionen CNY – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crown Advanced Material A 173,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at