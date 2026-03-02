02.03.2026 06:31:29

Crown Advanced Material A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Crown Advanced Material A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Crown Advanced Material A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 81,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 182,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,730 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Crown Advanced Material A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 15,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 719,60 Millionen CNY im Vergleich zu 855,64 Millionen CNY im Vorjahr.

