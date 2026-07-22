Crown: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Crown hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte Crown einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,67 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at