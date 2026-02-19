Crown Capital Partners zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crown Capital Partners veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Crown Capital Partners -1,950 CAD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Crown Capital Partners einen Umsatz von 18,7 Millionen CAD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 CAD. Im Vorjahr hatten -5,260 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,27 Prozent auf 98,42 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,70 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at