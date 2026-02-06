Crown Castle gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crown Castle stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Crown Castle ein EPS von -10,970 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,99 Prozent auf 1,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Crown Castle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -8,980 USD je Aktie gewesen.

Crown Castle hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,26 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

