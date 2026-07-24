Crown Castle gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crown Castle hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Crown Castle ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Crown Castle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden USD im Vergleich zu 1,06 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at