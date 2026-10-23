Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
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23.10.2026 17:48:47
Crown Castle Stock Jumps 12% On Reports Of Potential SpaceX Tower Deal
(RTTNews) - Crown Castle Inc. (CCI) is up 12.10 percent, gaining $9.54 to $88.37 on Friday. The surge follows a Bloomberg report that SpaceX is in talks to lease space on Crown Castle towers as part of plans for a nationwide wireless network. SpaceX is reportedly seeking access to at least 80,000 U.S. cell sites, with potential tower agreements that could be worth billions of dollars.
Crown Castle is currently trading at $88.37, up from the previous close of $78.83 after opening at $91.02 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $87.26 and $91.45 during the session. Trading volume stands at 4.39 million shares, compared with an average volume of 3.95 million shares.
The potential agreement could provide Crown Castle with a significant new tenant as it focuses on its tower business following the sale of its fiber and small-cell operations. CEO Chris Hillabrant declined to discuss specific customers during the company's earnings call but said Crown Castle is talking with all parties when asked about potential leases with SpaceX and other satellite providers. No agreement has been announced, and the number of Crown Castle sites SpaceX could lease remains unclear. Shares have traded between $65.32 and $99.21 over the past 52 weeks.
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