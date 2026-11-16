Crown Confectionery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Crown Confectionery hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 155,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 196,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 259,79 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at