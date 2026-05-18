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18.05.2026 06:31:29
Crown Confectionery gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Crown Confectionery präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 376,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 462,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 261,61 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crown Confectionery 263,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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