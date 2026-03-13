|
Crown Confectionery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Crown Confectionery hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 293,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 359,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 268,90 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Crown Confectionery 266,85 Milliarden KRW umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1231,00 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1599,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,20 Prozent auf 1 069,89 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 046,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
