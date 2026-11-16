Crown Confectionery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crown Confectionery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 155,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 196,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 259,79 Milliarden KRW, gegenüber 263,80 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at