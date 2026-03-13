Crown Confectionery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Crown Confectionery ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crown Confectionery die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 288,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 354,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 268,90 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,85 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1226,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 1594,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 069,89 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 046,90 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at