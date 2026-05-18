Crown Confectionery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Crown Confectionery äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 376,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 462,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,82 Prozent auf 261,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 263,78 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at