Crown Crafts: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Crown Crafts hat am 24.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Crown Crafts im vergangenen Quartal 22,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Crown Crafts 23,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Crown Crafts ein EPS von -0,900 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 87,25 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 82,27 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at