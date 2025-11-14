Crown Crafts präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crown Crafts hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at