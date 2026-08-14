Crown Crafts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crown Crafts gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at