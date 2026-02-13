|
Crown Crafts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Crown Crafts ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crown Crafts die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Crown Crafts mit einem Umsatz von insgesamt 20,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,26 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at

