Crown Crafts: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Crown Crafts ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crown Crafts die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,200 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,37 Prozent auf 18,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at