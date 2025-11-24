Crown Energy AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crown Energy AB hat sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at