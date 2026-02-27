Crown Energy AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Crown Energy AB hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 SEK gegenüber 0,040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60,31 Prozent auf 10,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Crown Energy AB 26,4 Millionen SEK umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 SEK. Im Vorjahr waren -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Crown Energy AB im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 15,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43,57 Millionen SEK im Vergleich zu 51,37 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at