Crown Equity präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crown Equity hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 USD. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at