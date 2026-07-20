Crown Holdings Inc. Reveals Rise In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Crown Holdings Inc. (CCK) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $245 million, or $2.23 per share. This compares with $181 million, or $1.56 per share, last year.

Excluding items, Crown Holdings Inc. reported adjusted earnings of $273 million or $2.49 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.5% to $3.668 billion from $3.149 billion last year.

Crown Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $245 Mln. vs. $181 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.56 last year. -Revenue: $3.668 Bln vs. $3.149 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.20 To $ 2.30 Full year EPS guidance: $ 8.30 To $ 8.50