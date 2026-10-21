Crown informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crown hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Crown 1,85 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 3,71 Milliarden USD gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at