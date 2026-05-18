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18.05.2026 06:31:29
CROWN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CROWN hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 267,00 KRW. Im letzten Jahr hatte CROWN einen Gewinn von 390,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,07 Prozent zurück. Hier wurden 108,36 Milliarden KRW gegenüber 109,53 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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