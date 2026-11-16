Crown Point Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Crown Point Energy hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crown Point Energy -0,070 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 143,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 24,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at