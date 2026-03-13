|
13.03.2026 06:31:28
Crown Point Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Crown Point Energy hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Crown Point Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 48,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Crown Point Energy 22,6 Millionen CAD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Crown Point Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,180 CAD vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 142,51 Millionen CAD gegenüber 41,46 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
