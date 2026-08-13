Crown Point Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Crown Point Energy hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Crown Point Energy ein EPS von -0,090 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 78,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at