Crown Point Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Crown Point Energy hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Crown Point Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 24,6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at