|
16.11.2026 06:31:29
CROWN Registered legte Quartalsergebnis vor
CROWN Registered hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 81,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 152,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,17 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 108,46 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!