CROWN Registered legte Quartalsergebnis vor

CROWN Registered hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 81,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 152,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,17 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 108,46 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at