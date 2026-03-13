CROWN Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CROWN Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 154,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 76,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,56 Prozent auf 112,46 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 974,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte CROWN Registered ein EPS von 1312,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 444,84 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 438,10 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at