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18.05.2026 06:31:29
CROWN Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CROWN Registered hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 267,00 KRW gegenüber 390,00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,07 Prozent auf 108,36 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 109,53 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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