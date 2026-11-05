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05.11.2026 06:31:28
Crown Seal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Crown Seal präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 1,29 THB gegenüber 0,610 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 914,7 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 837,8 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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