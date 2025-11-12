Crown Seal: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crown Seal hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Crown Seal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 THB je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 905,3 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 837,8 Millionen THB.

Redaktion finanzen.at